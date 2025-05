PCES prende suspeito de estuprar turista portuguesa no Morro do Moreno, em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu, nesta segunda-feira (26), um homem de 22 anos suspeito de estuprar uma turista portuguesa de 26 anos, na manhã da última quarta-feira (21), na subida do Morro do Moreno, bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A prisão ocorreu no bairro Nova Canaã, em Cariacica, com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

No local foram apreendidas mochila, roupa, faca e pulseira que ele usava no dia do crime. As informações sobre a prisão foram detalhadas durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (27), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

De acordo com o delegado Jordano Bruno, gerente de Operações Técnicas da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a identificação do suspeito foi possível graças ao uso da ferramenta Cerco Inteligente, atualizada recentemente com o novo sistema de reconhecimento facial.

“A partir das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento das ruas, submetemos ao sistema, que possibilitou mapear e triangular a rota do suspeito. Conseguimos identificar detalhes como a pulseira, a mochila e o boné usados no dia do crime, o que foi fundamental para a identificação e localização”, explicou.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou a atuação rápida e integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar. “Essa foi uma resposta rápida e efetiva. O Deic foi diligente e tirou de circulação um indivíduo com personalidade perversa, voltada para crimes sexuais. Espero que ele responda e pague pelo crime que cometeu”, afirmou.

O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, ressaltou que desde a comunicação do crime, as equipes atuaram de forma incessante. “Estamos falando de um criminoso que cometeu um ato bárbaro contra uma turista portuguesa. A partir das imagens obtidas pelo Cerco Inteligente do Governo, identificamos a roupa que ele usava e intensificamos as buscas. Ele foi localizado e preso em flagrante no momento em que tentou fugir. Na residência dele foram apreendidas as roupas usadas no dia do crime, como camisa, boné e pulseira”, relatou.

Segundo o delegado, durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, mas alegou, falsamente, que teria ocorrido com consentimento da vítima. “A vítima estava totalmente abalada. Ela passeava no Morro do Moreno com o namorado e o pai do namorado. Quando se sentiu mal ficou descansando na trilha enquanto eles desceram para pegar o carro. Foi quando o criminoso se aproximou por trás, ameaçou estar armado e a levou para uma área isolada, onde a violentou sexualmente e roubou seus dois celulares. O suspeito agrediu a vítima e a ameaçou de morte caso ela reagisse”, detalhou Monteiro.

Após o crime, o agressor fugiu e, por ironia, cruzou com o pai e o namorado da vítima na estrada. O reconhecimento foi imediato e, posteriormente, confirmado formalmente na delegacia. “Ele tem passagem por tráfico de drogas. A vítima, que reside em Portugal com o namorado, foi submetida a todos os procedimentos necessários e passa por acompanhamento”, completou o delegado.

Durante as investigações, os policiais civis também identificaram a possibilidade de o mesmo autor estar envolvido em outros crimes semelhantes. “Estamos apurando a possibilidade de que esse autor esteja envolvido em outros casos. Já levantamos um registro em Pontal das Garças e repassamos para a delegacia dar continuidade à investigação”, informou o delegado Monteiro.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e roubo, cujas penas, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão. A PCES também coletou material genético do suspeito para confronto com exames periciais, reforçando as provas no inquérito policial.

Segundo as investigações, o suspeito tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. “Ainda não é possível afirmar com precisão qual seria ou não a atuação dele no tráfico de drogas, mas sabemos que a região onde ele foi preso, no entorno do Morro do Quiabo, é conhecida pela atuação de grupos ligados a esse tipo de crime”, destacou o tenente-coronel Maia, comandante do 7º Batalhão da PMES.

O delegado Monteiro reforçou que a região do Morro do Moreno, bem como demais pontos turísticos do Estado, permanece segura e monitorada. “Não toleraremos esse tipo de crime, atuamos com rigor para garantir a segurança da população e dos visitantes”, disse o delegado.