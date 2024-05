PCES prende suspeito de ter causado acidente que matou jovem em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, cumpriu na manhã de quarta-feira (22), um mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, em desfavor de um homem, de 25 anos.

O indivíduo foi preso após a investigação da morte de Ricardo Vieira do Nascimento, morto após um acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de abril deste ano na localidade de Santo Eduardo, em Presidente Kennedy.

Durante o trabalho de investigação foram colhidos indícios de que o caso pode se tratar de homicídio doloso. “Nós apuramos que quatro dias antes do fato, o suspeito ameaçou matar a vítima em uma partida de futebol (pelada). No dia do crime, quando estava indo para Jaqueira no seu veículo Gol, o suspeito viu a vítima trafegando de moto no sentido contrário, realizou uma manobra e invadiu a contramão da via, atingindo a motocicleta”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.

A colisão causou a queda da vítima que veio a óbito no local, em virtude de uma fratura de sínfise púbica.

“No dia dos fatos, o suspeito alegou que a moto da vítima havia invadido a contramão. Porém, uma testemunha que seguia logo atrás disse que não houve invasão da via contrária por parte da vítima, mas sim uma manobra rápida do suspeito assim que a moto da vítima apontou numa curva”, disse o delegado Thiago Viana.

O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde ficará preso temporariamente até a conclusão do inquérito policial.

