Pedido de Gandini: IEMA contrata para reforçar fiscalização da qualidade do ar

12 de setembro de 2024

As inscrições vão até o dia 20, com salário de R$ 7.222,76, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 600. Selecionados vão atuar nas atividades de fiscalização dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), firmados com as empresas ArcelorMittal e Vale, dentre outros

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), teve seu pedido atendido pelo governo do Estado para acelerar a contratação de profissionais no Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

A solicitação foi feita com o objetivo de fortalecer o monitoramento da qualidade do ar no Espírito Santo, uma ação considerada urgente pelo parlamentar.

Durante reunião do colegiado, representantes do IEMA destacaram a insuficiência da equipe técnica, o que vinha comprometendo a eficácia do trabalho de fiscalização. Gandini também cobrou a publicação do Relatório Anual de Qualidade do Ar e uma maior celeridade no acompanhamento das empresas poluidoras.

Em resposta ao pedido, o governo estadual abriu um edital para a contratação de oito profissionais temporários para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental.

“Agradeço ao governador Renato Casagrande, pois o pedido foi atendido. A sociedade capixaba agradece!”, comemorou o deputado.

Os profissionais terão salário de R$ 7.222,76, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 600.

O processo seletivo, com inscrições abertas de 9 a 20 de setembro, visa atender à demanda das atividades de fiscalização dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), firmados com as empresas ArcelorMittal e Vale, além dos ministérios públicos Federal e Estadual.

As oportunidades são voltadas para formados em curso superior nas engenharias Ambiental, Civil, Mecânica, Química, Metalúrgica e de Produção, além de Contabilidade, Administração e Economia.

A seleção será realizada em três etapas, incluindo inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos e formalização do contrato. As inscrições podem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br.