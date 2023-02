Pela primeira vez Piúma tem uma representante no Miss Espírito Santo

Piúma tem sua Miss Universo: no último sábado (04/02), a jovem Maria Clara Soares foi escolhida para representar o município no maior concurso de representatividade feminina do Espírito Santo. Com apenas 19 anos, a maquiadora e estudante de biologia disputará o título de Miss Universo Espírito Santo 2023 com outras 17 candidatas.

“Estar com a coroa é uma honra. Só que, mais que isso, é o orgulho de estar carregando um título de representatividade do meu município e de tudo que ele significa para mim”, declarou Maria Clara.

Recém coroada, a Miss Piúma já está comprometida com as atividades oficiais do concurso, incluindo sua participação no desfile da escola de samba Novo Império, no dia 11 de fevereiro, na ala BELEZA MÁXIMA DO ESPÍRITO SANTO, liderada pela Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede.

Entre seus compromissos durante o Miss Universo Espírito Santo 2023, Maria Clara participará de um coquetel de apresentação oficial em março e um confinamento de cinco dias, eventos essenciais em sua preparação para a última fase do concurso, que acontecerá no dia 12 de maio, em Vitória.

fotos oficiais Miss Universo Espírito Santo

fotógrafo Claude Coimbra

Biquíni: Use Marmaids e Joias: Mônica Quinha