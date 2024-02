Pesquisa do Procon revela aumento na diferença de preços entre supermercados de Vitória

A diferença de preços entre os supermercados de Vitória, considerando produtos idênticos, aumentou em fevereiro. A constatação foi feita pelo Procon do Município, na pesquisa de preços de Itens de Primeira Necessidade deste mês. A compra dos 65 itens da lista custou R$ 698,71 nos locais que praticaram os menores preços, e chegou a R$ 1.098,00, nos locais mais caros, ou seja, um gasto a mais de R$ 399,29, ou 36,36%.

No mês passado, essa diferença foi menor, sendo de R$ 366,59. A soma dos produtos encontrados pelos maiores preços foi de R$ 1075,00, contra os R$ 708,00 dos encontrados nos locais mais baratos. “Houve aumento nos locais onde os produtos já estavam mais caros. Por outro lado, houve redução nos estabelecimentos que praticam valores mais baixos”, analisou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi.

Libardi destaca esses valores para mostrar a importância da pesquisa de preços e da compra consciente como estratégias de preservação do poder de compra do consumidor. “Os itens de primeira necessidade subiram muito mais do que a inflação, que foi de 0,42% em janeiro”, enfatiza.

Pesquisa histórica

Todos os meses, desde 2019, o Procon Vitória realiza, por meio do Núcleo de Pesquisa e Dados, a pesquisa de preços dos produtos considerados de primeira necessidade para as famílias, uma lista de 65 itens que alcança alimentos, produtos de limpeza doméstica e de higiene pessoal. O novo levantamento foi realizado em nove estabelecimentos de diferentes regiões do município, entre os dias 30 de janeiro e 2 deste mês.

Os preços informados referem-se aos encontrados no período da coleta de dados e estão sujeitos a alterações, como descontos ou reajustes. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços divergentes.

“A pesquisa é importante como referência de preços para os consumidores na hora de fazerem suas compras. Pelo celular, a pessoa pode consultar o preço encontrado pelo Procon, saber qual a média dos valores praticados no mercado e escapar de preços muito altos”, diz a gerente do Procon, Raquel Vionet.

Além de informar os preços encontrados em cada estabelecimento, a pesquisa faz o comparativo dos preços, apresenta um ranking dos supermercados com os valores mais baratos e dá os endereços de todos os locais pesquisados.

As três maiores variações, entre maior e menor preço, encontradas foram:

Banana Prata (kg) Variação: 234,11%

Menor preço R$ 2,99 e maior preço R$ 9,99

Salsa e cebolinha (maço) Variação: 202,02%

Menor preço R$ 0,99 e maior preço R$ 2,99

Cebola (kg) Variação: 125,31%

Menor preço R$ 3,99 e maior preço R$ 8,99

Uma boa notícia para as famílias é que o peso da cesta de itens de primeira necessidade sobre o salário mínimo teve uma pequena queda. Representou 49,48% do salário-mínimo neste mês. Em janeiro, os 65 itens comprometeram 50,19% do piso nacional.