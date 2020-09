Pesquisa realizada em Marataízes pode ser alvo de investigação na Justiça Federal

Uma Pesquisa de Opinião Política Eleitoral realizado em Marataízes no dia 13 de agosto, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-04967/2020 pela empresa VK Pesquisa & Comunicação, com sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, pode ser alvo de investigação da Justiça Federal Eleitoral.

Segundo informações preliminares, a pesquisa que aponta o pré-candidato à reeleição, Tininho Batista (PDT), na liderança de toda a pesquisa pode ser fraudulenta. Quem explica esta possibilidade é o economista Alan Fernandes, que realiza pesquisas de opinião política eleitoral na região há mais de 20 anos, e no município, desde a emancipação de Marataízes.

O Economista Alan Fernandes realiza pesquisas de Opinião Política desde a emancipação do município, há 24 anos.

O economista fez uma análise de todo planejamento, execução e validação da pesquisa registrada no TRE, e em sua conclusão apontou por diversas falhas, inclusive insuficiência numérica e ausência de informações nas documentações da pesquisa registrada.

“A ausência de informações quanto à metodologia aplicada, números e dados dos entrevistadores, como também dos entrevistados, somando-se ao quesito quantitativo de perguntas sobre entrevistados e questionamentos sobre valores financeiros e a abertura da recém-empresa no mercado, nos leva acreditar na possibilidade de fraude”, afirmou um dos membros do corpo técnico responsável pela apuração dos dados da pesquisa.

Equipes jurídicas estão apurando todas as informações relacionadas à empresa e possíveis parceiros, tanto na execução da pesquisa, como também na equipe de trabalho. Outro fator que chama atenção é a possível existência de um consórcio de veículos de comunicação, todos com sede no município de Cachoeiro de Itapemirim, no qual, são responsáveis pela divulgação das pesquisas realizadas pela empresa VK Pesquisa & Comunicação.

Os veículos que comunicação responsáveis pela disseminação da pesquisa, citam como fonte o Instituto Opinião (Empresa VK Pesquisas e Comunicação) e Consórcio de Veículos de Comunicação do SUL do ES, como ilustrado nesta imagem.

“Nestes 24 anos de trabalho de pesquisas, nós nunca concedemos pesquisas sem qualquer custo para algum candidato. Afinal, os custos são elevados e para uma pesquisa de 600 entrevistas por metodologias, como exemplo ponto de fluxo, ou mesmo entrevista domiciliar, está em torno R$ 4.000,00. Portanto, gostaríamos de saber como uma empresa que registra suas primeiras pesquisas consegue garantir três pesquisas gratuitas para os municípios de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica”, questionou o economista Alan Fernandes.

Sobre a empresa

A empresa VK Pesquisas & Comunicação, responsável pela realização da Pesquisa de Opinião Política Eleitoral em Marataízes no dia 13 de agosto, registrada sob o número ES-04967/2020 no TSE, possui sede na Rua Dom Pedro I, nº. 18, no bairro Rubens Braga, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Este local está registrado como a sede da empresa VK Pesquisas & Comunicação, no bairro Rubens Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em consulta no Quadro de Sócio Administrador (QSA), aparece à senhora Valéria Kaline Almeida da Silva dos Santos. O Capital Social da empresa está registrado com valor de R$ 10 mil, e no dia 03 de fevereiro deste ano foi a data de abertura da recém-empresa, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Quadro de Sócios e Administradores, QSA.

Em contato com a empresa VK Pesquisas & Comunicação, conseguimos falar com Marcos Tristão, que se apresentou como representante da empresa e afirmou ser o responsável pela execução da pesquisa de opinião política em Marataízes. Perguntado pela quantidade de entrevistadores na pesquisa, Marcos Tristão afirmou que oito pessoas participaram, no qual, foram divididos em dois carros. Conduto, nos documentos da pesquisa registrado no TSE não existe esta informação, tão pouco a identificação dos entrevistadores e entrevistados.

Marcos Tristão, e o Assessor Especial da Secretaria Municipal de Governo, Ricardo Simão.

Marcos Tristão aparece facilmente nas colunas sociais de um portal de notícias, cujo proprietário é um comunicador muito conhecido pela proximidade com o pré-candidato a reeleição, Tininho Batista. Nesta foto, exibida nas redes sociais, o representante da empresa VK Pesquisas & Comunicação, Marcos Tristão, aparece ao lado do Assessor Especial de Relacionamento Institucional e Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Governo, Ricardo Simão.

Veja o relatório produzido pelo economista Alan Fernandes sobre as falhas da pesquisa realizada em Marataízes.

Por Fabiano Peixoto e Gutemberg Souza

(capixabanews.com e panoramacapixabaonline.com.br)