Pesquisas avaliarão perfil dos turistas no Verão do Espírito Santo

7 de janeiro de 2021

A Secretaria de Turismo (Setur) inicia, a partir deste sábado (09), uma pesquisa de identificação do perfil do turista e dos visitantes na temporada de Verão. A novidade este ano é a realização de pesquisa nos Parques Estaduais em parceria com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e, em três municípios localizados na região do Caparaó, próximo ao Parque Nacional. O objetivo é conhecer o perfil de quem procura estes locais e a avaliação destes destinos. O trabalho será executado pela empresa Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda., vencedora da licitação.

A pesquisa será realizada nos principais atrativos de 12 municípios capixabas e cinco parques estaduais. “Ampliamos os pontos de pesquisa na temporada e o trabalho possibilitará conhecer a motivação do turista em visitar o Espírito Santo, bem como uma avaliação de vários pontos importantes para o segmento turismo”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O secretário salienta a importância da realização de pesquisas nos parques estaduais e ampliação dos locais na temporada de Verão, acrescentando municípios da região do Caparaó. “Os parques são um ativo muito importante em nosso Estado e precisamos conhecer qual é o perfil do visitante, o que o atrai e, principalmente, o que podemos, enquanto poder público, melhorar estes locais para recebê-los. Já o recorte nos municípios do Caparaó, nos dará informações importantes, porque são destinos próximos ao Parque Nacional e a região conta com outros tipos de atrativos”, afirmou.

“Esta pesquisa é extremamente útil e interessante, pois, com os dados do perfil dos frequentadores dos parques, teremos como alinhar melhor as potencialidades do serviço prestado com a expectativa da sociedade. Isto está alinhado também com o nosso projeto estratégico de tornar os parques mais sustentáveis e cada vez mais acessíveis ao público”, ressaltou o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Alaimar Fiuza.

Parques Estaduais

A pesquisa será realizada nos Parques Estaduais de acordo com o Mapa de Risco Covid-19 do Estado. O questionário será aplicado em quatro finais de semana, nas sextas e sábados. Na unidade de conservação que estiver fechada por conta da pandemia, a pesquisa será realizada no próximo ano.

Locais

Os questionários da pesquisa Verão serão aplicados nos principais atrativos turísticos localizados nos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. O questionário este ano será aplicado também, neste mesmo período em três municípios localizados na Região Turística do Caparaó – Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Iúna.

As informações serão coletadas, por meio de aplicação de questionários, face a face, de forma eletrônica com registro automático das coordenadas do local visitado por meio de GPS e da gravação do áudio das entrevistas.

O contrato com a Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda é de 14 meses e compreende a realização de pesquisas na temporada de Verão, feriado de Carnaval, Inverno e Réveillon 2021/22.