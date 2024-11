Pessoas com deficiência intelectual e autismo estão sendo beneficiadas em Piúma

A estratégia da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para ampliar a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, o Serviço Especializado de Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo (SERDIA), já está em atividade no sul do Estado, em sete municípios: Anchieta, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muqui, Piúma, Atílio Vivácqua e Muniz Freire. Juntos, esses municípios somam em torno de 1.000 atendimentos.



Além disso, Alegre e Guaçuí, ambos já habilitados, encontram-se em fase de preparação para iniciar o atendimento do SERDIA em seus respectivos territórios.

A porta de entrada para o serviço é a Atenção Primária. Os pacientes são encaminhados para o SERDIA, diretamente da Unidade Básica de Saúde (UBS), via sistema estadual de regulação do acesso.

“Nós enxergamos na implantação do SERDIA, especialmente dentro do âmbito dos municípios que compõem nossa região, uma forma de promover o acesso humanizado aos serviços de saúde em favor das pessoas com deficiência intelectual e com Transtornos do Espectro Autista”, frisa a superintendente da Regional Sul de Saúde, Samilla Figueira.

Em Anchieta, o serviço funciona, desde fevereiro deste ano, na sede da Associação Pestalozzi, com uma equipe composta por uma coordenadora, um assistente social, uma fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psiquiatra, duas psicólogas e uma terapeuta ocupacional.

Ao todo, cerca de 70 pacientes são beneficiados. Um deles é Enzo Lima dos Santos, de 7 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Meu filho já era aluno da Pestalozzi, onde, antes, recebia alguns atendimentos. Com a chegada do SERDIA, ele passou a ter mais acompanhamento”, explica a mãe da criança, Adriana Lima dos Santos.

Segundo ela, Enzo evoluiu consideravelmente na fala e na realização de comandos. “A equipe sempre trabalha em parceria com nossa família, e estamos focando, agora, na independência do meu filho. Houve um ganho significativo para nós. Sem exceção, os profissionais são bastante atenciosos. Estou muito satisfeita com o atendimento”, destaca Adriana Santos.

Já em Piúma, o serviço, que teve início em setembro de 2023, é ofertado no Centro Municipal Arthur Daré da Silva. A equipe é integrada por um coordenador, quatro psicólogos, um médico neuropediatra, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um assistente social, um psicopedagogo e um professor de educação física.

O SERDIA do município atende 186 pacientes, entre os quais João Vitor da Silva Casimiro Fabre, de 13 anos. Com diagnósticos de TEA e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ele é acompanhado pela equipe do local há cerca de seis meses.

“A notícia da implantação do SERDIA em Piúma me gerou alegria, e o encaminhamento do meu filho para o serviço, pela Unidade de Saúde, aconteceu rápido. Quando chegamos lá, fomos bem acolhidos. Os profissionais são carinhosos”, relembra a mãe de João Vitor, Juliene Lage da Silva Casemiro.

Ela ressalta a disponibilidade da equipe, a facilidade do acesso e a eficácia no fluxo de marcação das consultas de retorno. “Com todo esse apoio, tenho sido bem orientada. Meu filho está gostando muito. Desde que ele passou a ser atendido, tenho visto uma diferença enorme. Antes, era uma criança fechada, não conversava, ficava só dentro de casa, tinha comportamentos difíceis de controlar. Agora, ele tem interagido mais, até na escola, e conseguimos entendê-lo melhor. Inclusive, meu filho está hoje no jiu-jitsu, onde tem se desenvolvido. Agradeço muito por isso”, relata Juliene Casemiro.

Governo do Estado investirá mais de R$ 14 milhões

Até o fim de 2025, o Governo do Estado pretende investir, aproximadamente, R$ 14,6 milhões na política de cofinanciamento do SERDIA. Atualmente, 45 municípios capixabas já aderiram à política, dos quais 28 já estão habilitados e receberam o recurso estadual, somando, até o momento, quase R$ 3 milhões de investimento nos serviços. Dos 28 municípios habilitados, 19 já iniciaram os atendimentos.

