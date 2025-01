Peter Costa é eleito Presidente do Consórcio CISABES para a gestão 2025/2026

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, foi eleito o novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (CISABES) para a gestão 2025/2026. O consórcio atua no fortalecimento dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) de 25 municípios capixabas, atendendo cerca de 1 milhão de pessoas em todo o estado.

Peter Costa contará com a parceria de Paulo Henrique Travisani, que foi reeleito Diretor Executivo para o mesmo período. Com ampla experiência no setor, Travisani continuará à frente das ações do consórcio, promovendo a integração e a eficiência dos serviços de saneamento básico nos municípios consorciados.

O CISABES tem como principal objetivo apoiar e fortalecer as autarquias municipais de norte a sul do Espírito Santo, garantindo que os serviços de água e esgoto atendam com qualidade e sustentabilidade às demandas da população. A nova gestão reafirma o compromisso de impulsionar o desenvolvimento das cidades atendidas e melhorar a qualidade de vida dos capixabas.