PETS EM AÇÃO! é a nova animação que promete encantar crianças e adultos nos cinemas

O filme estreia nos cinemas nesta QUINTA, 29 de agosto, trazendo muita diversão para toda a família!

A criançada já tem compromisso marcado para esta quinta-feira, 29 de agosto: a animação Pets em Ação! entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil com distribuição da Imagem Filmes, trazendo muita diversão para toda a família.

Com um visual vibrante e narrativa lúdica, o filme dirigido por Kevin Donovan e Gottfried Roodt acerta no tom que encanta tanto crianças quanto adultos, misturando muita aventura, comédia e amizade.

Na trama, a cachorrinha Gracie e o gato Pedro são completos opostos: enquanto a mimada cachorrinha de raça acredita ser melhor do que todos ao seu redor, o esperto gatinho adotado não liga para nada que seja sofisticado e se alegra com as pequenas coisas da vida. Apesar das constantes brigas e discordâncias, ambos vivem juntos com sua família, até que eles se perdem no aeroporto durante uma mudança de cidade, os forçando a deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para encontrar sua família.

Pets em Ação! coloca a incessante rivalidade entre cães e gatos em segundo plano nesta história divertida que traz um cachorro e um gato que precisam colaborar para reencontrar sua família, embarcando em uma jornada de aprendizado e conhecendo no caminho muitos animais engraçados que os ajudam nessa trajetória. Enquanto os pets tentam encontrar o caminho de volta para casa, Sophie e Gavin, as crianças da família, lançam uma campanha viral nas redes sociais em busca de seus queridos bichinhos, mobilizando o país todo em busca de Gracie e Pedro.

Na adaptação americana, astros de Hollywood como Bill Nighy, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Danny Trejo e Brooke Shields dublam os personagens principais da animação. No Brasil, a cachorrinha Gracie é dublada pela influenciadora Bianca Alencar. A trilha sonora é assinada por Deon van Heerden.

Sinopse

Gracie e Pedro não poderiam ser mais diferentes! Ela é uma cachorrinha de raça que acredita ser a melhor de todas, enquanto ele é um gato adotado que se contenta com aventuras nas ruas e até jantar do lixo. Apesar de serem da mesma família, eles não se suportam e vivem discutindo por qualquer coisinha. Durante uma viagem em família, eles acabam se perdendo no aeroporto e, agora, Gracie e Pedro precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar o caminho de volta para casa e para a família que tanto amam.

Ficha Técnica

Direção: Kevin Donovan e Gottfried Roodt

Roteiro: Jaisa C. Bishop, Bruce A. Taylor, Kelly Peters

Produção: Amy Katherine Taylor

Trilha Sonora: Deon van Heerden

Montagem: Gottfried Roodt

Gênero: aventura, ação, comédia, família

País: EUA, África do Sul, Canadá

Ano: 2024

Duração: 80 min.

Distribuição: Imagem Filmes