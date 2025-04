Pilotos de todo o Brasil encaram o desafio do voo livre de Alfredo Chaves a Piúma

today29 de abril de 2025 remove_red_eye53

Pela primeira vez na história, os municípios de Alfredo Chaves e Piúma se unem oficialmente para promover a integração regional entre o litoral e as montanhas capixabas por meio do esporte

Viajar de forma convencional, seja de carro ou moto, das montanhas ao litoral capixaba já é incrivelmente rápido. Agora, imagina como deve ser esse trajeto pelos céus? Uma prova inédita de parapente irá ligar as cidades de Alfredo Chaves e Piúma em um evento que será realizado de 14 a 18 de maio, possibilitando essa espetacular travessia.

Pela primeira vez na história, os municípios de Alfredo Chaves e Piúma se unem oficialmente para promover a integração regional entre o litoral e as montanhas capixabas por meio do esporte. E esse novo capítulo tem um ponto de partida grandioso: o Super Open de Parapente 2025, que sediará uma etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport, conectando o céu, as montanhas e o mar do Espírito Santo.

O Super Open é mais que uma competição esportiva: é a semente de uma nova era de cooperação regional, que pretende alavancar o turismo integrado e atrair investimentos e visibilidade para toda a região sul do Espírito Santo.

O evento vai reunir pilotos de todo o país para o desafio de decolar das montanhas de Alfredo Chaves, na tradicional rampa de voo livre da vila de Cachoeira Alta, e pousar nas praias de Piúma. A prova é inédita: os atletas competirão para realizar o trajeto entre os dois municípios no menor tempo possível, cruzando os céus capixabas em uma das disputas mais emocionantes do cenário nacional.

“Estamos dando um passo concreto para mostrar que a união entre os municípios é o caminho mais inteligente e sustentável para desenvolvermos o turismo e nossa economia local. O voo do parapente entre a montanha e o mar simboliza exatamente isso: conexão, liberdade e visão de futuro”, destaca Hugo Luiz.

Idealizador do evento e referência no esporte, o instrutor e organizador Rodolpho Cavalini celebra o momento: “Ver Alfredo Chaves e Piúma unidas nesse projeto é um sonho antigo. São dois municípios com enorme potencial que agora caminham juntos para mostrar ao Brasil que o Espírito Santo é um destino completo, com experiências únicas entre o mar e a montanha. Esse evento simboliza um novo tempo, onde o esporte se torna uma ponte entre cidades, culturas e oportunidades”, afirma.

Chancela oficial das entidades do voo livre

Conforme Cavalini, o Super Open de Parapente 2025 é chancelado pela Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (Avlac), pela Federação de Voo Livre do Espírito Santo (FCVL-ES) e pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), além de possuir homologação como evento FAI 2, seguindo os padrões internacionais do esporte.

Turismo de experiência: entre o céu, montanhas e o mar

Com o apoio do Governo do Estado, do Sebrae-ES e patrocínio do grupo Águia Branca, a iniciativa visa consolidar eventos que combinem esporte, gastronomia, cultura e natureza. A ideia é proporcionar aos visitantes experiências únicas: curtir o voo livre nas montanhas de Alfredo Chaves e, no mesmo dia, saborear frutos do mar na orla de Piúma.

A programação do Super Open ainda contará com estrutura para o público nas áreas de decolagem e pouso, praça de alimentação, atrações culturais e espaços de convivência. Além disso, a competição reforça o compromisso com a sustentabilidade, com ações de conscientização ambiental e incentivo ao turismo de base comunitária.