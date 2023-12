PIÚMA | Casagrande inaugura Contorno e anuncia nova fase da revitalização da Praia Central

30 de dezembro de 2023

O Governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou as obras do Contorno de Piúma nesta sexta-feira (29), que foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Também foram anunciadas as publicações dos editais para a segunda etapa das obras de urbanização, revitalização da Orla da Praia Central e elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia Central de Piúma. O município ainda ganhou dois novos equipamentos esportivos no bairro Lago Azul.

Casagrande destacou a importância do conjunto de obras do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida dos moradores e fomentar o tursimo no município:

“Último dia útil do ano e estamos em Piúma inaugurando a Rodovia do Contorno da cidade, um sonho que todos sonharam juntos e que estamos realizando. Uma obra importante do Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, que irá melhorar o fluxo viário dentro de Piúma e entregando a cidade de volta para os moradores e os turistas. Uma alegria poder estar resgatando essa cidade maravilhosa e tão importante para nosso Litoral Sul”, afirmou.

O trecho contemplado pelas obras do Contorno de Piúma fica entre a Ponte do bairro Piuminas e a Ponte sobre o Rio Novo, de acesso à cidade (Rod. ES-060), com 2,85 quilômetros de extensão. Foram investidos, pelo Governo do Estado, R$ 15 milhões nos trabalhos, incluindo também os serviços de execução da faixa de rolamento, faixa multiuso, acostamento e calçada cidadã.

Com a conclusão da obra, o tráfego dentro do município será desviado para o Contorno, aliviando o trânsito na região que é mais intenso, principalmente, durante o verão, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários e também para os cidadãos e turistas do município.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, destaca a importância da entrega da obra. “Tivemos um ano de muito resultado, com muitas entregas espetaculares para o cidadão capixaba. Hoje, estamos finalizando o ano com mais essa entrega importante não só para o município de Piúma, reduzindo o congestionamento e melhorando a fluidez do trânsito na região”, ressaltou.

Contenção da erosão da Praia Central

Durante a agenda, Casagrande anunciou a publicação do edital para contratação integrada de empresa ou consórcio especializado para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da praia central de Piúma. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29).

Os trabalhos ao longo dos 3,29 quilômetros serão executados pelo DER-ES e compreendem praticamente toda a extensão da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. O preço máximo estimado é de R$ 65 milhões e a previsão é de que os serviços sejam realizados em 750 dias.

O serviço de engordamento artificial de praia será similar ao realizado em 2023 na praia de Meaípe com emprego de navio-draga, que buscará areias do leito marinho, transportando e depositando na linha de costa por meio de tubulação, alargando a praia atual.

Serão construídos um par de guias-corrente na desembocadura do canal de Itaputanga, protegendo a região de efeitos erosivos causados pelo deságue das águas pluviais oriundas da bacia do Rio Novo, e ainda servirão para conter o aterro na sua porção sul. As estruturas de pedra também poderão servir de ponto de contemplação e outras atividades como a pesca recreativa.

Após a realização do engordamento, terá início o plantio da vegetação de restinga numa faixa de 15 m ao longo de 1.584 m (totalizando 22.500 metros quadrados), com o objetivo de fixar a areia do aterro e dar um aspecto mais natural à orla.

Urbanização e revitalização da orla da Praia Central

Foi anunciada ainda a publicação do edital da segunda etapa das obras de urbanização e revitalização da Orla da Praia Central, no trecho compreendido entre as ruas Itaperuna, Alípio Paulo e Valberto Layber até a Augusto da Costa Oliveira, trecho 1 e 3 da orla. Além disso, Casagrande visitou a primeira etapa das obras em andamento.

Ao todo, serão investidos R$ 27 milhões nesta segunda fase das obras, beneficiando mais de 20 mil pessoas. “Na área em que serão realizadas as intervenções teremos o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, além de pontos turísticos que geram receitas para a cidade. Não vemos a hora de termos a orla do município recuperada, melhorando a vida de quem mora na cidade e também de quem ama passar o verão e o Carnaval em Piúma”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

As obras serão executadas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Nesta segunda fase, a obra compreende a reurbanização de três quilômetros da orla da praia central de Piúma, contemplando 29 quadras. Está prevista a implantação de dois calçadões de concreto armado, com inclinação de 1% em sentido a Orla da praia: Calçadão do Continente que terá em média 3,20 metros acrescido de 0,80 metros de faixa de serviços e acompanhará cada quadra, e o calçadão da orla com uma ciclovia e que se estende por todo o trecho reurbanizado.

Conta com 3.920 metros de meio-fio de concreto pré-moldado, 15.976 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 4.200 metros cúbicos (800 metros lineares) de muro gabião, 13.459 metros quadrados de calçadão e ciclovia, 6.156 metros quadrados de plantio de grama esmeralda, 324 unidades de arborização para paisagismo, 5.161 metros quadrados de recuperação de restinga, 224 postes cônicos em aço galvanizado com luminárias solares UFO 300W, 184 bancos de concreto, 37 bicicletários de chão para 5 bicicletas, 91 lixeiras com tampa de aço inox, 1.500 tachões refletivos e 3.060 metros quadrados de sinalização horizontal.

As licitações para as obras serão na modalidade de concorrência e as empresas interessadas poderão entregar suas propostas até o dia 30 de janeiro de 2024, às 14h20. A abertura dos envelopes de habilitação será realizada às 14h30 do mesmo dia. O edital completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu Licitações e também no Portal de Compras Governamentais (www.compras.es.gov.br).

Esporte e Lazer

Ainda em Piúma, o governador Renato Casagrande inaugurou dois equipamentos esportivos no bairro Lago Azul: a Praça Saudável e a revitalização de um campo Bom de Bola. Os investimentos foram realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e somam um valor de R$ 1.397.244,69.

A Praça Saudável conta com quadra de areia, playground, academia ao ar livre, área de vivência, pista de caminhada, administração coberta, arquibancada e paisagismo, em uma área total de 1.500 metros quadrados. O espaço também poderá ser utilizado para aulas de ginástica para a terceira idade e o lazer em geral, podendo ainda abrigar apresentações culturais, festas e eventos diversos. Além disso, poderá abrigar atividades de projetos como o Campeões de Futuro, promovido pela Sesport. A obra teve o valor de R$ 1.067.437,54.

Já na revitalização do campo Bom de Bola foi instalado um novo gramado sintético de alto padrão e reconhecido pela Fifa como uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo encontrada, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros. Além disso, todo material necessário para a execução do serviço foi incluído, como mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves. Foram R$ 329.807,15 de investimento.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre as entregas em Piúma.

“Satisfação enorme em encerrar 2023 com essas inaugurações, neste município que é um dos mais bonitos do Espírito Santo e já está cheio de turistas para o verão. Entre os muitos presentes que Piúma está ganhando neste fim de ano do Governo do Estado, temos dois equipamentos esportivos para o bairro Lago Azul, que, com certeza, serão de grande importância para a comunidade, proporcionando, por meio do esporte, mais saúde e lazer para todas as idades. Estamos vivenciando o maior volume de investimentos em esportes da história capixaba e obras como essas são a prova disso. Esporte é saúde, é bem-estar, é educação, é inclusão social”, destacou José Carlos Nunes.

fotos Rodrigo Zaca