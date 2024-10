PIÚMA | Pesquisa eleitoral mostra empate técnico entre Kauê Oliveira e Paulo Cola

today1 de outubro de 2024 remove_red_eye82

Pesquisa realizada em Piúma pela Direta Pesquisa e Propaganda, contratada pelo site Don Oleari Portal de Notícias, mostra cenário indefinido na reta final das eleições 2024. Segundo o levantamento, o atual Prefeito Paulo Cola lidera com 43,89%, seguido por Kauê Oliveira com 40,59%, levando em consideração a margem de erro de 5,5%, os dois estão empatados tecnicamente.

O candidato do PT é citado por 2,97%, não sabe ou não respondeu somam 12,54%. Na rejeição Ricardo Nery lidera com 45,87%, seguido por Kauê com 27,39% e Paulo Cola com 26,73%.

A pesquisa ouviu 300 pessoas e tem nível de confiança de 95%, está registrada no TSE com o número 06017/2024. O responsável técnico é Felipe Moreira Martine, CONRE 6ª região 10.394.

fonte ES em Foco