PIÚMA | PL confirma Kauê como candidato a prefeito e Valdete Pires como vice dia 29

today27 de julho de 2024 remove_red_eye25

O Partido Liberal (PL) oficializa a candidatura de Kauê Oliveira em convenção partidária, na próxima segunda-feira, dia 29, às 19h, como candidato a prefeito de Piúma. Na ocasião também será oficializada como vice-prefeita, Valdete Pires.

Durante o evento serão anunciadas as chapas de vereadores dos partidos: PL, AGIR, DC e PRTB.

Caso vença as eleições no dia 06 de outubro, Kauê e Valdete terão quatro anos para trabalhar pela população piumense. Para o pré-candidato, Piúma tem condições de se desenvolver muito mais com investimentos nas áreas prioritárias.

Contando com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Senador Magno Malta, deputados federais, como por exemplo, Gilvan da Federal, e o deputado estadual Wellington Callegari, com certeza o pré-candidato Kauê Oliveira irá fazer o máximo para que sua administração busque mais recursos e emendas parlamentares em prol do município de Piúma, que anda carente de investimentos.