PIÚMA | Praça Dona Carmen será palco do “Verão Louvor & Adoração” dia 08 de janeiro

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye137

No próximo dia 8 de janeiro, a cidade de Piúma será palco de um evento que promete unir música, espiritualidade e a energia contagiante do verão. O “Verão Louvor & Adoração” é uma iniciativa da programação de verão 2024 da prefeitura local e será realizado na Praça Dona Carmen.

O destaque do evento será a presença de duas atrações de renome no cenário gospel. A Banda Korbâ, conhecida por suas melodias envolventes e letras que tocam o coração, abrirá o evento às 19h, proporcionando aos presentes uma experiência única de louvor.

Às 21h, é a vez da dupla Gislaine e Mylena subir ao palco, levando sua harmonia vocal e canções inspiradoras que têm conquistado fãs. A dupla promete um show inesquecível para os espectadores do “Verão Louvor & Adoração”.

Portanto, no dia 8 de janeiro, a Praça Dona Carmen será o epicentro de emoções e espiritualidade, com o “Verão Louvor & Adoração” iluminando Piúma com música e fé. Uma oportunidade para celebrar o verão de maneira única e especial.