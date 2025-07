Piúma recebe pacote de obras de pavimentação em parceria com o Governo do Estado

A Prefeitura de Piúma, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, anuncia o início de importantes obras de infraestrutura viária no município. Entre as melhorias previstas está o recapeamento das principais vias do Centro da cidade, além da pavimentação completa da estrada que liga os bairros Niterói e Céu Azul.

As obras fazem parte do programa Pavimenta Detran-ES, lançado recentemente pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). A iniciativa tem como objetivo recuperar, pavimentar e sinalizar vias em municípios que ainda não possuem o trânsito municipalizado, promovendo mais segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população.

O recapeamento das ruas do Centro de Piúma contemplará nova pavimentação asfáltica e sinalização viária, garantindo mais fluidez no tráfego, segurança para pedestres e motoristas, além da valorização dos espaços urbanos da cidade. Já a estrada entre Niterói e Céu Azul receberá asfalto novo, sinalização adequada e melhorias estruturais, proporcionando conforto e segurança para os moradores e todos que transitam diariamente pela região.

O prefeito de Piúma destacou a importância da obra:

“Estamos dando mais um passo importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse investimento em infraestrutura é fruto de uma grande parceria com o Governo do Estado. Agradeço ao governador Renato Casagrande, ao vice-governador Ricardo Ferraço, ao deputado Vandinho Leite e ao Detran-ES por acreditarem em Piúma e viabilizarem essa conquista.”

As obras representam não apenas avanços na mobilidade urbana, mas também um compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população piumense. A expectativa é de que os serviços tragam benefícios duradouros, impulsionando o desenvolvimento da cidade e facilitando o deslocamento diário de moradores e visitantes.