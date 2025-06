Sicoob lança o Pix Automático dia 16 de junho

Cooperados ganham mais agilidade e praticidade para gerenciar transações financeiras do dia a dia

Alinhado às inovações do sistema financeiro e ao compromisso de facilitar a vida dos cooperados, o Sicoob, cumprindo agenda definida pelo Banco Central do Brasil, lançará no dia 16 de junho o Pix Automático, uma nova funcionalidade que facilitará o planejamento financeiro pessoal e empresarial.

A novidade simplifica a vida tanto do cooperado que deseja pagar as suas contas, quanto daqueles que recebem, pois diferentemente do débito automático tradicional ele elimina a necessidade de um convênio bilateral de arrecadação entre as instituições financeiras e as empresas recebedoras, democratizando esse tipo de serviço, antes muito concentrado em grandes corporações.

O Pix Automático amplia as opções de pagamento disponíveis, como débito automático, boleto bancário e cartão, tornando-se um importante aliado especialmente dos micros, pequenos e médios empreendedores no recebimento de pagamentos recorrentes, como academias, escolas, clubes, condomínios e plataformas de assinatura. Esses valores são debitados na conta somente a partir da autorização do correntista e repassados automaticamente à empresa, garantindo previsibilidade de fluxo de caixa.

“O Pix Automático inova ao derrubar barreiras e reduzir a burocracia operacional, e conecta-se muito particularmente com a missão do Sicoob, que conta com mais de 1,7 milhão de empresas cooperadas dos mais variados segmentos e portes, que agora têm a sua disposição um serviço de recebimento de altíssima qualidade, com segurança e custos menores. A funcionalidade otimiza a rotina dos pagadores e recebedores, e contribui para uma gestão financeira mais inteligente”, diz Marcos Vinicius Viana Borges, diretor de Operações do Sicoob.

Com o lançamento, o Sicoob reforça seu compromisso com a agenda do regulador e com o desenvolvimento de soluções com foco na experiência do cooperado.