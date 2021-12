Pix no Banestes | Veja como usar a função QR Code Pix para receber pagamentos

Clientes do Banestes podem gerar QR Code do Pix para receber pagamentos instantâneos, sem incidência de tarifas.

O serviço de pagamentos via Pix, lançado em 2020 pelo Banco Central, já revolucionou a forma de realizar pagamentos em todo o Brasil, superando em muito os meios tradicionais, como o TED e o DOC, em volume diário de transações.

Entre as vantagens da inovação, está a geração de QR Code para recebimento de pagamentos de forma ainda mais rápida e prática. A funcionalidade é útil, principalmente, para os pequenos empreendedores, como lojistas, proprietários de restaurantes, ambulantes, redes de estacionamentos e autônomos em geral.



Os clientes que já utilizam o Pix no Banestes, tanto pessoas físicas (PF) quanto pessoas jurídicas (PJ), podem facilmente gerar a imagem do QR Code, diretamente do Aplicativo Banestes ou do Banestes Internet Banking, e realizar a impressão da imagem. A partir daí a dica é disponibilizar a imagem impressa do QR Code Pix no local de mais fácil acesso pelos clientes.



Por meio do seu próprio smartphone e conectado ao App de pagamentos da instituição financeira na qual é correntista, o cliente vai poder escanear a imagem do QR Code e realizar o pagamento do valor, de forma instantânea, sem precisar digitar dados, e não será cobrado nenhum valor adicional. Vale ressaltar ainda que, para realizar o pagamento pela modalidade do QR Code Pix no Banestes, não é obrigatório ser também cliente Banestes, pois o sistema aceita pagamentos de todas as instituições financeiras credenciadas.



O diretor de Meios de Pagamento do Banestes, Marcos Vinícius Nunes Montes, explica que a solução é prática tanto para o pagador quanto para o recebedor. “O cliente precisa apenas parear o seu smartphone com a imagem do QR Code para rapidamente concluir o pagamento, ou seja, não precisa digitar uma chave Pix. E o comerciante vai receber o crédito em conta de forma instantânea e segura. É mais uma grande facilidade oferecida pelo Pix no Banestes, e sem qualquer custo adicional”.



Confira o passo a passo para gerar o QR Code Pix no Banestes

No Aplicativo Banestes, basta realizar o login, acessar a seção “Pix” no menu, clicar em “Receber com Pix” e, em seguida, selecionar uma chave Pix e inserir as informações solicitadas – de forma opcional. Após concluir, clicar no botão “Continuar”. A partir daí a imagem do QR Code estará visível na tela. Para imprimir, basta clicar na opção “Compartilhar”, selecionar a opção “Imagem” e salvar no celular. Pronto! A imagem do QR Code do Pix no Banestes estará disponível na galeria de imagens do smartphone para impressão.



O passo a passo para gerar o QR Code pelo Banestes Internet Banking também é simples. Após acessar a conta por meio do site oficial (www.banestes.com.br), o cliente deverá clicar na opção “Pix”, depois em “Gerar QR Code” e, em seguida, selecionar uma chave Pix. Logo após, basta clicar em “Imprimir”. Haverá a opção de manter ou retirar o nome do titular e de realizar impressão em formato colorido ou em preto e branco.



Dicas para a impressão

Para valorizar ainda mais o estabelecimento e manter a conservação da imagem do QR Code, vale a pena caprichar na qualidade da impressão. A dica é utilizar um papel de maior espessura, plastificar, produzir em formato de placa colorida. São várias as possibilidades.



Além disso, é importante disponibilizar em local de fácil acesso pelos clientes, como na bancada do caixa, em uma parede próxima, em um suporte ou pendurado por uma fita. Conforme ressalta o diretor Marcos Vinícius Montes, “o mais importante é que esteja com boa visibilidade e qualidade, para que o cliente possa facilmente realizar o pagamento. Essa comodidade contribui, sem dúvidas, para o aumento das vendas”.