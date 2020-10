Pixote apresenta show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band traz um show ao vivo do Pixote direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, nesta sexta-feira (30). No repertório estarão grandes sucessos que marcaram a trajetória dos pagodeiros. “Tanta gente bacana participando das lives da Band… Ficamos muito felizes com o convite e esperamos que seja uma noite animada, que levante a galera em casa. Será a primeira vez que interpretaremos em um show a música ‘Playground’, recém-lançada com participação da dupla sertaneja Marcos & Belutti”, adianta o vocalista Dodô.

Formado em 1993 por sete adolescentes que se divertiam tocando em uma praça de São Paulo, o grupo – inicialmente chamado de Revelação do Samba – gravou seu primeiro disco em 1995, batizado como “Brilho de Cristal”, cuja faixa-título estourou nas rádios de todo o país. De lá para cá, os músicos emplacaram outras canções, como “Idem”, “Franqueza”, “Fissura”, “Insegurança”, “Mande Um Sinal”, “Saudade de Nós”, “Beijo Doce” e “Meu Amor”.

Atualmente, a banda é formada por Douglas Fernando Monteiro, o Dodô, que antes de investir na carreira musical trabalhou como atendente em uma rede de fast food, Agnaldo Nascimento Apolinário, o Tiola, e Thiago Carvalho Santana, o Thiaguinho.

Em agosto deste ano, o trio gravou o DVD “Arena” em formato drive-in no Allianz Parque, na capital paulista. O álbum, que conta com as participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e Menos é Mais, reúne dez composições inéditas e pout-pourris com regravações de singles que marcaram a trajetória do Pixote.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h50, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.