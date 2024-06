PL de deputado que confere título de Capital das Orquídeas a Marechal Floriano é aprovado

O Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), que institui o título de Capital das Orquídeas a Marechal Floriano, foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta última quarta-feira (05), na Assembleia Legislativa.

“O reconhecimento de Marechal Floriano como a Capital Estadual das Orquídeas, além de fomentar a economia e o turismo local, também destaca o município como um dos principais produtores de orquídeas do nosso Estado”, afirmou.

Os orquidários do município atraem turistas de todo o Espírito Santo e de outras regiões. Os acervos possuem uma enorme variedade de espécies, permitindo aos visitantes comprar orquídeas e participar de excursões para aprender sobre o processo de produção das mesmas.

“A região toda, mas em especial o município de Marechal, é reconhecido pela produção de orquídeas. Essa planta tão bonita, que enfeita as nossas florestas, enfeita as casas das pessoas. É um importante título que chama atenção para a cidade, no que diz respeito ao turismo”, disse.

A proposta visa implementar ações e medidas de apoio ao desenvolvimento do plantio das orquídeas, não apenas no município, mas em todo o Espírito Santo, tendo em vista que o cultivo da planta deixou de ser somente lazer, passando a fomentar o turismo e a economia de Marechal Floriano.

Ao todo, foram votadas sete matérias, sendo seis delas relacionadas ao turismo. As votações fazem parte de uma iniciativa para impulsionar a atividade turística capixaba.