Planejando construção de viaduto, Ferraço visita trevo do IBC em Cachoeiro

today5 de novembro de 2024 remove_red_eye86

Na tarde desta terça-feira (5), o prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, realizou uma visita técnica ao trevo do bairro IBC, um dos pontos mais críticos do trânsito da cidade.

Durante a visita, acompanhando de uma equipe técnica, Ferraço reafirmou seu compromisso de solucionar o problema do congestionamento intenso, especialmente nos horários de pico, que afeta diretamente a mobilidade urbana da região.

O trevo do IBC, tradicionalmente um ponto de estrangulamento no fluxo de veículos, foi um dos principais temas da campanha eleitoral de Ferraço. O prefeito eleito prometeu buscar uma solução definitiva para melhorar o tráfego, e agora começa a colocar essa promessa em prática. A proposta é a construção de um túnel ou viaduto, dependendo dos resultados de estudos técnicos que estão sendo preparados para avaliar a viabilidade das obras.

“Embora o ano de 2025 ainda não tenha começado, o trabalho já é uma realidade. Hoje, estive no IBC, verificando de perto os desafios que o trânsito local apresenta. Com minha experiência e as grandes obras que realizei ao longo dos anos, estou certo de que podemos transformar essa realidade e melhorar a mobilidade em nossa cidade. A solução para o trevo do IBC é uma promessa que estou empenhado em cumprir”, afirmou Ferraço.

Além da visita ao local, o futuro prefeito também tem se empenhado em garantir o apoio necessário para viabilizar a obra. Ferraço já entrou em contato com deputados, senadores e com o Governo do Espírito Santo para buscar recursos e parcerias para a intervenção. A obra também pode contar com o apoio de tecnologias modernas, como estruturas pré-moldadas, que foram apresentadas pelo empresário José Lúcio Soares, com quem o prefeito eleito se encontrou para conhecer as inovações que poderão ser aplicadas no projeto.

A intervenção no trevo do bairro IBC promete ser uma das grandes obras de mobilidade de sua gestão, contemplando, inclusive, a construção de passarelas para pedestres, visando garantir mais segurança e fluidez no tráfego. A expectativa é que, com a implementação dessas melhorias, a qualidade de vida da população e o fluxo de veículos na região sejam significativamente aprimorados.

Ferraço segue empenhado em dar continuidade ao seu trabalho de planejamento e articulação para que a obra seja realizada o mais breve possível, reafirmando sua intenção de cumprir as promessas feitas durante a campanha e tornar Cachoeiro uma cidade mais moderna e com melhor infraestrutura urbana.