​Plano Vila Velha 500 anos avança e abre escutas de equipes técnicas

today6 de fevereiro de 2024 remove_red_eye35

Inovação no setor público, orientação sobre dados e conceitos de competitividade. Esses foram os temas abordados pelo diretor-presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Tadeu Barros, durante a palestra virtual proferida ao vivo, pelo YouTube, exclusivamente para servidores da Prefeitura de Vila Velha.

O encontro, na verdade uma escuta, faz parte da construção do Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 anos, que traça um planejamento completo da cidade, ouvindo diversos atores, de empresários a servidor, passando pelos munícipes, da próxima década.

O evento, que durou pouco mais de duas horas, aconteceu na manhã desta terça-feira (6), no auditório do SESI de Araçás e contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, do presidente da Fundação Dom Cabral, Antônio Batista, a diretoria do sistema SESI de Vila Velha, empresários e de vários secretários municipais, que na abertura da palestra foram representados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.

Durante abertura da fase de escutas, o prefeito Arnaldinho Borgo explicou a importância de se construir um plano a muitas mãos, factível, que ouça as demandas da cidade e que construa ambiente inovador, rápido e digital para que Vila Velha seja ainda mais humana e competitiva.

“A inovação na gestão pública é a chave para transformar desafios em oportunidades. Ao adotar práticas inovadoras, promovemos eficiência, transparência e participação cidadã. Com tecnologias avançadas, análise de dados e abordagens criativas, construímos uma administração mais ágil, reativa, centrada nas necessidades da sociedade local. Inovação, na administração pública, é o alicerce para um futuro melhor, mais dinâmico e conectado, impulsionado pelo progresso e pela qualidade de vida”, defendeu Arnaldinho.

“A inovação também envolve a aplicação de novas ideias, métodos e tecnologias capazes de aprimorar a eficiência dos órgãos governamentais, para resolver problemas. Isso requer a introdução de abordagens criativas e de novas soluções para enfrentar desafios, porque nossa principal missão é atender às necessidades da população de maneira eficiente. É promover transformação social a partir de novos olhares, novas perspectivas”, completou o prefeito.

O diretor-presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Tadeu Barros, destacou indicadores que fazem Vila Velha estar em lugares de destaque no Brasil, apresentando os principais que foram alavancados com mudanças de políticas públicas na cidade, desde 2021.

“O ambiente fiscal e o tempo de abertura de novas empresas, por exemplo, estão entre os principais indicadores positivos da cidade no ranking de competitividade. Isso mostra que a gestão fez o dever de casa, corrigiu a rota, melhorou ambiência, investiu em pilares importantes e melhorou indicadores essenciais. Há o que melhorar, mas já percebe-se que essa melhora foi estartada e já volta em resultado positivo em políticas públicas. A cidade de Vila Velha está bem colocada em nível Brasil”, comentou Barros.

Alguns elementos-chave da inovação na gestão pública incluem:

Tecnologia: a implementação de tecnologias avançadas, como análise de dados, inteligência artificial e automação, para otimizar processos e fornecer serviços públicos mais eficientes.

Participação Cidadã: incentivar a participação ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisões, utilizando plataformas online, consultas públicas e outras ferramentas para promover a transparência e a colaboração.

Flexibilidade e Adaptação: adotar uma abordagem flexível e adaptável para lidar com desafios em constante evolução, permitindo ajustes rápidos em políticas e procedimentos quando necessário.

Capacitação dos Servidores Públicos: investir na capacitação e desenvolvimento de habilidades dos funcionários públicos, incentivando uma cultura de inovação e proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para implementar mudanças positivas.

Parcerias Público-Privadas: colaborar com o setor privado e outras organizações para aproveitar conhecimentos, recursos e experiências, buscando soluções conjuntas para desafios complexos.

Medição de Resultados: implementar sistemas de monitoramento e avaliação para medir o impacto das inovações, garantindo a eficácia e ajustando as estratégias conforme necessário.

A inovação em gestão pública visa criar uma administração mais ágil, transparente e centrada no cidadão, proporcionando serviços públicos de melhor qualidade e respondendo de maneira eficaz às necessidades da sociedade.

Cidades Inteligentes

A segunda palestra online da FDC será proferida nesta quarta-feira (7) e tratará sobre Cidades Inteligentes e Cidades do Futuro. Os temas de ambas as palestras foram escolhidos de forma estratégica, em consonância com a metodologia utilizada pela Fundação Dom Cabral – a principal escola de negócios da América Latina –, para o desenvolvimento de dois importantes projetos para o município: o Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 Anos e o Programa Vila Velha Ágil.

A participação dos secretários e servidores municipais na construção do projeto “Vila Velha 500 Anos” é de suma importância para subsidiar o planejamento de médio e longo prazos que está sendo elaborado pela FDC, para orientar o futuro econômico de Vila Velha. O plano irá definir metas e ações até 2035, ano em que Vila Velha completará 500 anos de história. O objetivo principal é estabelecer, de forma colaborativa, uma visão e um caminho de longo prazo a ser seguido pelo município, para que possa crescer de forma ordenada e sustentável.

O Plano de Desenvolvimento Vila Velha 500 Anos busca estruturar e nortear os agentes públicos e privados da cidade, para que possam contribuir com a elaboração de um planejamento de médio e longo prazos que seja capaz de balizar o futuro econômico de Vila Velha.

O objetivo principal dessas palestras é estabelecer, de forma colaborativa, uma visão e um caminho de longo prazo para o município, baseados na mudança da cultura da prefeitura, na melhoria do ambiente de negócios da cidade e na promoção e aproveitamento das vocações municipais, com foco no bem-estar e na sustentabilidade.

Vila Velha Ágil

Já o Programa Vila Velha Ágil irá realizar um conjunto de ações visando desburocratizar e facilitar os ritos e procedimentos para a obtenção de licenças e alvarás, de modo a atrair mais investimentos para o município e melhorar, cada vez mais, o seu ambiente de negócios.

Trata-se de identificar os principais desafios das secretarias municipais para a promoção de um ambiente de negócios eficiente e atrativo, e desenvolver soluções e projetos que repatriem e atraiam investimentos para o município.

O desenvolvimento dos dois projetos irá envolver toda sociedade civil: servidores municipais, setor produtivo e população canela-verde.

foto Adessandro Reis