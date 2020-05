PM apreende cerca de mil unidades de drogas no município da Serra

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam grande quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo, durante o patrulhamento no último final de semana no município da Serra.

No sábado (23), os militares foram informados sobre suspeitos em posse de arma de fogo na praça do bairro Serra Dourada II. Com a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram por uma mata fechada e não foram encontrados. Nas buscas foi encontrada uma arma de fogo calibre 28 com uma munição.

Já no domingo (24), policiais da Força Tática do 6º BPM receberam a informação de que suspeitos escondiam entorpecentes em um terreno baldio no bairro Jardim Bela Vista. Com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), foram localizados 581 pinos contendo cocaína; 264 buchas de maconha; 58 buchas de haxixe; 42 pedras de crack e R$ 70,00 em espécie. Um criminoso foi preso na ação.

Em Cidade Pomar, militares visualizaram um casal correndo por uma escadaria ao notar a aproximação da viatura. Prontamente foi realizada a abordagem e a busca pessoal nos suspeitos. Com eles foram apreendidos dois simulacros de pistola; quatro potes de ácido bórico; uma balança de precisão; uma sacola de tetracaína cristal; um pino de cocaína, além de diversos materiais para embalagem de entorpecentes.

No bairro Pitanga, militares receberam a informação de que um suspeito estaria em posse de arma de fogo. No local denunciado, o homem foi identificado e abordado. Com ele foram apreendidas uma espingarda calibre 36 e uma espingarda de pressão.

Os detidos nas ações e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.