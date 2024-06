PM flagra suspeito transportando mais de 25 quilos de maconha em Rio Novo do Sul

Na noite da última quinta-feira (20), durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares da Força Tática foram contactados pelo Serviço de Inteligência do 10º Batalhão, em Guarapari, e informados que um veículo Hyundai, modelo HB20, de cor branca, transportando entorpecentes, estaria saindo da Grande Vitória, em direção à Cachoeiro de Itapemirim.

Por conseguinte, a equipe prosseguiu para a BR 101, na altura do pedágio em Rio Novo do Sul, onde, após bloqueio policial, abordou o veículo e identificou o condutor de 28 anos, morador de Cariacica.

Após busca minuciosa no veículo, no interior do porta-malas foram encontrados 26 tabletes de maconha pesando aproximadamente 27,943 quilos.

Questionado sobre os entorpecentes, o suspeito disse que estaria levando para Cachoeiro de Itapemirim, onde, no ato da entrega, receberia a quantia de R$ 1.500,00 pelo transporte.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional em Itapemirim, enquanto o veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado pelo Detran.