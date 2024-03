Poderes e instituições se unem para ajudar vítimas das chuvas no sul do Estado

24 de março de 2024

Iniciativa visa arrecadar itens básicos e urgentes para apoiar quem perdeu tudo

Uma aliança entre a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), o Tribunal de Justiça (TJES), o Ministério Público (MPES), o Tribunal de Contas (TCES) e a Defensoria Pública do Estado (DPES) foi anunciada com um objetivo comum: auxiliar as comunidades afetadas pelas intensas chuvas que assolaram o Sul do Estado. Em uma demonstração de solidariedade e cooperação, essas instituições lançaram uma campanha de arrecadação para oferecer suporte às vítimas e amenizar os impactos da tragédia.

Além de alimentos não perecíveis, a campanha também quer arrecadar itens essenciais como água mineral, cobertores, kits de limpeza e produtos de higiene pessoal. A iniciativa visa suprir as necessidades básicas das famílias que enfrentam dificuldades decorrentes das fortes chuvas, que deixaram 16 mortos e mais de 5 mil desabrigados na região Sul do Espírito Santo.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, ressaltou a importância da união de esforços em momentos de crise como este.

“A solidariedade tem sido uma grande aliada neste momento crítico vivido pelo nosso Estado. Acompanhei de perto a participação das comunidades do Sul nas ações que ajudaram as vítimas, e agora estamos contando com a colaboração de todos os capixabas para o sucesso desta campanha e para o alívio das dificuldades enfrentadas pelas regiões atingidas”, contou o presidente.

As doações serão recebidas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Com este horário estendido, as instituições organizadoras esperam facilitar a participação da população, permitindo que mais pessoas contribuam com a causa.

Veja onde doar:

Local: Assembleia Legislativa

Endereço: Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá – CEP: 29.050-950 – Vitória – ES

Horário: Segunda a Sexta, das 7h às 19h.