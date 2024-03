Polícia apreende adolescente investigado em homicídio da adolescente Ágatha

today6 de março de 2024 remove_red_eye39

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), efetuou a apreensão de um adolescente de 13 anos, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, referente ao crime de latrocínio do motorista de ônibus Agilso Araújo Maia, de 52 anos.

A ação contou também com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O adolescente também já estava sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), pela morte da adolescente Ágatha Moreira Ávila, de 17 anos, que ocorreu na noite do dia 10 de novembro de 2023, no bairro Conquista, em Vitória.

O crime de latrocínio ocorreu na madrugada do dia 14 de dezembro de 2023, na região da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória. “No dia do crime, a vítima estava andando de motocicleta pelo bairro e foi abordada por dois infratores. A vítima, assustada, decidiu acelerar a moto, momento que o criminoso realizou três disparos com uma arma de fabricação artesanal. Os disparos atingiram a região do tórax, pulso e ombro da vítima, que a levaram à morte”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O autor dos disparos, um homem de 21 anos, foi detido no dia 29 de dezembro, no bairro São Pedro, também em Vitória. O detido já tinha duas passagens por tráfico de drogas no Espírito Santo e pelo menos outras dez passagens no Estado da Bahia, por crime de tráfico de drogas.

O adolescente foi encaminhado para a Unidade de Internação Provisória II (Unip II) de Cariacica, onde ficará à disposição da Justiça para, em seguida, ser aplicada uma medida socioeducativa. O menor irá responder pelo crime de latrocínio consumado, além de permanecer em investigação pela morte da adolescente de 17 anos.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)