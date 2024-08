Polícia Civil captura foragidos em Cachoeiro de Itapemirim

Equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Sul, realizaram uma operação policial na manhã desta quinta-feira (08), que resultou na prisão de dois indivíduos, de 21 e 23 anos, apontados como lideranças do tráfico de drogas no bairro Segato, na cidade de Aracruz.

Após levantamentos de inteligência realizados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, os dois foragidos foram localizados na mesma casa, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim.

“Contra eles havia mandados de prisão em aberto pela prática de homicídios tentados ocorridos em Aracruz, em recentes ataques que retiraram a paz de moradores”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.

Após a prisão e os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.