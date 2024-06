Polícia Civil de Muniz Freire prende pais que abusavam de filhas menores de idade

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, prendeu, nessa quinta-feira (20), um casal de 46 e 52 anos. O homem é suspeito de estupro de vulnerável, de oferecer bebida alcoólica à criança e importunação sexual. A mulher é suspeita de estupro de vulnerável e tortura-omissão.

Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, o suspeito, de 46 anos, abusava da filha mediante ato libidinoso diverso. A vítima, uma adolescente de 16 anos, foi abusada desde a infância até os 15 anos.

Foi comprovado, durante as investigações, o crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois em certa ocasião o pai forçou a criança a ingerir bebida alcoólica (vinho), durante um churrasco realizado na casa. Além do crime de importunação sexual, o pai deitava-se com a filha para dormir junto, a fim de satisfazer a própria lascívia.

Segundo o delegado, o fato se torna ainda mais grave, pois o suspeito torturou a vítima. “Ele privou a adolescente de cuidados de higiene básicos, inclusive com sua higiene pessoal e íntima. Tal fato é suficiente para causar intenso sofrimento físico e mental, pois se trata de aplicação de um castigo pessoal (impedir a vítima de realizar cuidados preventivos básicos) para reprovar/castigar o comportamento da criança”, informou o delegado Hélio Flávio Martins.

Ainda de acordo com o delegado, na época dos fatos, a vítima relatou todo o ocorrido para a mãe, de 52 anos. A mãe, entretanto, nada fez para impedir o fato. “A partir do momento em que a mãe, ciente do fato, nada fez, agindo com extrema frieza, também incorreu no crime de estupro de vulnerável, mas na modalidade omissiva. Além disso, também foi indiciada pelo crime de tortura-omissão”, explicou Martins.

Outro caso

Na quarta-feira (19), a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire prendeu um homem, de 36 anos, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, violência psicológica e perseguição, no município.

Segundo as investigações, a vítima, uma adolescente de 17 anos, narrou que sofreu abuso sexual pelo pai até os 15 anos. A vítima também sofreu perseguição e está passando por tratamento psicológico.

Com a conclusão do Inquérito Policial, foi formulado o pedido de prisão preventiva na terça-feira (18). O Juízo deferiu o pedido na quarta-feira (19) e a prisão foi cumprida no mesmo dia. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e já está recluso no sistema prisional.

“É chocante a semelhança entre os fatos relatados e a idade das vítimas. Em conversa com os custodiados, após executarem a prisão, eles negaram a prática dos crimes. Acredito que pensaram que permaneceriam impunes e que a Polícia Civil não os capturaria”, disse o delegado Hélio Flávio Martins.

“Essas prisões por crimes graves, como os crimes contra a dignidade sexual, enviam uma mensagem clara para a população de Muniz Freire: não toleramos essa prática. Em poucos dias, quatro agressores foram presos preventivamente. Acredito que as vítimas agora se sintam encorajadas a denunciar, pois, ao ver os suspeitos atrás das grades, percebem que não haverá impunidade. Essa é a nossa missão: investigar, apurar e punir de forma exemplar comportamentos tão repugnantes como esses”, completou o titular da DP de Muniz Freire.

Outros detalhes não serão repassados em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o sigilo nos casos envolvendo menores de idade.

por Olga Samara Gomes