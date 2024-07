Polícia Civil do ES procura por dona de creche onde bebê morreu na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 10º Distrito Policial da Serra, realizou nesta terça-feira (16), diligências com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher de 31 anos. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por dolo eventual no âmbito do inquérito policial que apurou a morte de um bebê, ocorrida em setembro de 2023, em uma creche clandestina no bairro Serra Dourada II, no município de Serra.

As investigações, conduzidas pelo titular do 10º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá Silva, constataram que a creche funcionava de forma irregular e o socorro à criança foi feito de forma inadequada. “De acordo com os laudos, a criança morreu asfixiada. A creche não tinha nenhum tipo de autorização para funcionar. Também constatamos que o socorro à criança não ocorreu da forma adequada”, destacou o delegado Josafá Silva.

Dessa forma, em 19 de dezembro de 2023, o inquérito policial foi concluído e a mulher foi indiciada por homicídio qualificado por dolo eventual. Na época da conclusão, a autoridade policial havia solicitado a prisão preventiva da investigada, o que foi indeferido.

No entanto, na última semana, o pedido de prisão preventiva foi ratificado pelo Ministério Público Estadual (MPES) à Justiça, que expediu o mandado de prisão em desfavor da mulher de 31 anos. Diligências foram realizadas nesta terça-feira no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, para localizá-la. A mulher não foi encontrada e é considerada foragida.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.