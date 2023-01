Polícia Civil pede ajuda para encontrar moradora de Iconha desaparecida há mais de um mês

A Polícia Civil do Espírito Santo está pedindo ajuda para quem souber do paradeiro de dona Maria da Penha Santos Paracatú, de 46 anos, que entre em contato com a Delegacia de Iconha através do número (28) 3537-1610.

Após investigações sobre o caso, o ex-companheiro dela encontra-se preso como suspeito, pois foi o último que teve contato com dona Maria no dia do desaparecimento 01/12/2022.

Ela, que é moradora de Iconha, foi vista em Princesa (Rio Novo do Sul), São José das Fruteiras (Vargem Alta), Jaciguá (zona rural de Vargem Alta) e ainda em Virgínia Velha, interior de Rio Novo do Sul.

Caso alguém tenha notícias, favor ligar para a Delegacia de Iconha (28) 3537-1610 ou para o 181 disque denúncia. Site: pc.es.gov.br ou ainda pelo e-mail: [email protected] Qualquer informação será válida.