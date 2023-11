Polícia Civil prende envolvidos no crime de extorsão e tortura em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou operação policial na noite da última quinta-feira (09), com o objetivo de dar cumprimento a três mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão.

A investigação apura o crime de tortura e extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 03 de outubro. Na ação, três pessoas foram presas e foram apreendidos dinheiro, drogas e aparelho telefônico.

A ação foi deflagrada para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de participar do crime de tortura e extorsão mediante sequestro, que foi praticado no bairro Itaoca, no município de Itapemirim, no dia 03 de outubro. Na ocasião, a vítima de 43 anos foi abordada por indivíduos e levada para um cativeiro, onde foi espancada e torturada pelos criminosos.

Em Barra de Itapemirim, no município de Marataízes, as equipes realizaram diligências em uma casa que, segundo as investigações, teria sido utilizada pelos criminosos como cativeiro. O alvo do mandado de prisão não foi localizado, todavia, foram presos em flagrante delito dois indivíduos, um de 26 e outro de 21 anos, por tráfico de drogas. Nas buscas, foram apreendidos 76 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, duas buchas de cocaína, um aparelho celular e R$ 1.164 em espécie.

No mesmo bairro, um homem de 26 anos, apontado como um dos autores do crime, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão. Nada de ilícito foi encontrado na residência dele. A equipe ainda esteve no presídio para dar ciência do mandado de prisão a outro envolvido, de 18 anos. Com as prisões, a equipe teve êxito na elucidação dos crimes investigados.

Os conduzidos foram encaminhados à autoridade policial e, após procedimentos de praxe, ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

por Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)