Polícia Civil prende mulher que armazenava drogas para traficantes em Piúma

5 de dezembro de 2023

Uma mulher de 36 anos, investigada por esconder drogas para traficantes da região do bairro Céu Azul, no município de Piúma, foi presa no último dia 22 de novembro, durante o cumprimento de mandado de busca. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia (DP) de Piúma.

Por meio de investigações, a equipe policial conseguiu localizar a residência da suspeita, localizada no Céu Azul, onde era escondida farta quantidade de drogas para os traficantes do bairro.

Durante a ação foram apreendidos meio quilo de crack, 103 pinos de cocaína, aproximadamente 110 gramas de maconha e pedaços grandes de cocaína em barra pesando em torno de 250 gramas, além de caderno com anotações da contabilidade do tráfico, balanças de precisão e celulares.

A detida foi conduzida à Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e segue na Unidade Prisional Feminina, à disposição da Justiça.

fonte Polícia Civil/ES