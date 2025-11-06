Polícia Civil prende novamente investigado por estupro de vulnerável em Alfredo Chaves

today6 de novembro de 2025 remove_red_eye48

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, prendeu, em cumprimento a mandado de prisão preventiva nessa quarta-feira (05), um homem de 49 anos investigado pela prática de estupro de vulnerável.



O suspeito já havia sido detido de forma temporária em setembro, mas foi liberado em 25 de outubro, após o término do prazo da prisão temporária, enquanto aguardava a decisão judicial sobre a preventiva.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves e responsável pela investigação, delegada Maria da Glória Pessotti, a prisão preventiva havia sido solicitada cerca de dez dias antes do vencimento da temporária.

“Já havíamos solicitado a prisão preventiva, mas o prazo da temporária acabou antes da nova ordem ser expedida. Alguns dias depois, recebemos informações de que moradores tinham a intenção de agredí-lo e até de matá-lo. Diante disso, realizamos diligências e o localizamos no trabalho, onde foi novamente preso sem oferecer resistência”, relatou a delegada.



Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Queimados, na Serra, permanecendo à disposição da Justiça.

O caso

De acordo com a investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, o suspeito teria cometido abusos contra crianças entre 10 e 14 anos ao longo de seis meses, entre abril e setembro, atraindo as vítimas para sua residência e praticando atos libidinosos em troca de valores entre R$ 50 e R$ 500. Durante a ação policial em setembro foi realizada busca na residência do suspeito, onde foram constatadas condições insalubres e apreendido um aparelho celular. Na delegacia, ele confessou os crimes.

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).