Polícia Civil prende suspeito de abusar de filha de 16 anos em Cariacica

20 de março de 2024

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), prendeu um homem de 41 anos, procurado pela Justiça do Estado do Pará por suspeita de abusar sexualmente da filha de 16 anos de idade. A prisão foi realizada na tarde de terça-feira (19), no bairro Tiradentes, município de Cariacica.

O indivíduo estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado do Pará, pelo crime de abuso sexual cometido contra a própria filha, de 16 anos. Ele foi preso em casa e não reagiu à prisão.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial para procedimentos de praxe e, após encaminhado ao sistema prisional, permanece à disposição da Justiça.

por Adriana Nascimento Amaral

Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)