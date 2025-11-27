Polícia Civil prende suspeito de tentar matar ex-cunhado em Marataízes

today26 de novembro de 2025 remove_red_eye52

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes e com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, prendeu, na tarde de segunda-feira (24), um homem de 39 anos suspeito de tentativa de homicídio contra o ex-cunhado, de 34 anos.

O crime ocorreu no dia 12 de abril deste ano, em um sítio localizado na localidade de Boa Vista do Sul, zona rural de Marataízes, por disparo de arma de fogo.

O suspeito foi localizado na Secretaria de Assistência Social do município de Iconha, onde trabalhava. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com as investigações, no dia do crime, por volta do meio-dia, o investigado teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região do hemitórax direito. A vítima só não morreu porque foi socorrida e recebeu atendimento médico hospitalar, configurando, em tese, a tentativa de homicídio.

“O crime teria sido motivado por uma desavença anterior, pois a vítima teria atribuído ao investigado a responsabilidade pela morte de sua irmã, registrada à época como suicídio. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) sustenta que o delito foi praticado de forma inesperada, contra vítima desarmada, o que caracterizaria o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ensejando as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecerá à disposição da Justiça.