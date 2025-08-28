Polícia de Iconha prende casal e apreende menor por contrabando de vapes

28 de agosto de 2025

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, prendeu em flagrante um homem de 26 anos e uma mulher de 21 anos, além de apreender um adolescente de 16 anos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A ação foi realizada na tarde de terça-feira (26), em cumprimento de mandado de busca e apreensão.



As investigações, que tiveram início a partir de denúncias que apontaram que os cigarros eletrônicos contrabandeados eram comercializados para menores de idade e até entregues em residências e em locais próximos a escolas de ensino fundamental, por meio de motoboys.

No interior do comércio, os policiais localizaram cigarros eletrônicos expostos à venda. Parte dos produtos também foi encontrada na posse dos suspeitos e do adolescente, que trabalhava no local como atendente.

Durante a diligência foram apreendidas seis caixas fechadas de cigarros eletrônicos, além de frascos usados. Também foram recolhidos celulares, um notebook utilizado no gerenciamento da loja e dois cadernos com anotações de controle de vendas.

De acordo com o delegado Sebastião Caetano, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, as anotações encontradas no estabelecimento também chamaram a atenção da equipe de investigação.

“Um dos registros apontava meta de faturamento de R$ 45 mil apenas com a venda de cigarros eletrônicos no mês de abril, demonstrando o alto valor e volume estimado com as vendas dos produtos contrabandeados. Os produtos apreendidos têm origem na China e eram adquiridos em São Paulo, sendo fornecidos por meio de transportadores que realizavam o trajeto entre as cidades”, explicou.

Os suspeitos foram autuados por contrabando e corrupção de menores, e encaminhados ao sistema prisional. Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de contrabando. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.



As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e o possível local de armazenamento dos produtos.