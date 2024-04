Polícia deflagra operação de combate às organizações criminosas que atuam no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (18), a Operação “Lemmy”, com o objetivo de combater as organizações criminosas que atuam no Estado, tendo como principal alvo o Primeiro Comando de Vitória (PCV), nos bairros Itararé, Bonfim, São Benedito e da Penha, em Vitória.

Foram cumpridos dois mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Participaram da ação cerca de 50 policiais do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria da Justiça (Sejus).

As investigações que resultaram nos mandados de prisões foram realizadas por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática, em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

“Desde março deste ano, quando ocorreu a prisão do Marujo, Vitória ficou praticamente um mês livre de homicídios, levando muitos a crer que a guerra havia chegado ao fim. No entanto, na semana passada, a região de Itararé teve três dias de tiroteios, dois deles resultando em homicídios [registrados nos dias 09 e 10 de abril]. Então, precisamos dar resposta. É fundamental intensificar a ocupação dos morros, uma área que nunca podemos descuidar”, disse o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli.

“Essa ação é uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sesp. Ocupar aqueles morros [bairros Itararé, Bonfim, São Benedito e da Penha, em Vitória] e, como puderam ver que essa operação foi bem focada naquele centro do território do bem”, completou Gianordoli.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova estrutura surgir ou o Primeiro Comando de Vitória (PCV) se reorganizar após a prisão do Marujo, o delegado Romualdo Gianordoli destacou que o processo de reestruturação é natural que aconteça.

“A desordem persiste e não há uma liderança forte, o que sugere que há espaço para novas lideranças surgirem. A Polícia continuará atuando nos morros e em outras áreas-chaves para desestabilizar o tráfico de drogas e garantir a segurança, por meio de operações coordenadas entre a Polícia Militar e a Polícia Civil”, disse o delegado.

Durante a ação foi detido um casal, em cumprimento de mandado de prisão, apontado como distribuidores da droga haxixe no bairro Itararé.

“Esses dois indivíduos são um casal que traficava na região de Itararé, especialmente com drogas, como haxixe e sintéticas. Eles desempenhavam um papel significativo no fornecimento e na distribuição dessas substâncias, atuando como intermediários entre os fornecedores e outros vendedores. Embora não sejam líderes, desempenham um papel crucial na cadeia do tráfico de drogas na região, especialmente no comércio de haxixe e drogas sintéticas”, informou Romualdo Gianordoli.

“Os alvos específicos de mandados de prisão na operação eram apenas os dois detidos, mas, durante as buscas e apreensões realizadas, também procuramos por alguns foragidos da Justiça e lideranças que estamos constantemente investigando. Infelizmente, não conseguimos localizá-los desta vez, mas continuamos trabalhando e coletando informações que podem resultar em futuras operações”, acrescentou Gianordoli.

Durante as diligências, em um dos alvos no Morro de São Benedito, a equipe foi recebida com vários tiros de arma de fogo. “Houve disparos, mas não houve um confronto direto. Os indivíduos dispararam e tentaram fugir, o que acabou atrasando um pouco a progressão das equipes. Felizmente, ninguém foi ferido, nem os policiais nem os suspeitos, que também não foram presos”, relatou o delegado.

Ainda durante a ação foram apreendidos dispositivos móveis, algumas anotações do tráfico de drogas e uma pequena quantidade de entorpecentes, além de materiais de embalagem a vácuo, utilizados para embalar drogas.

Operação “Lemmy”: a operação é batizada em homenagem a Lemmy Kilmister, lendário músico e fundador da banda de rock Motörhead, e visa a combater crimes relacionados ao tráfico de drogas com a mesma determinação e energia que caracterizavam a música de Lemmy.

