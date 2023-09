Polícia localiza homem dado como desaparecido em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, localizou, nesta terça-feira (19), um homem, de 41 anos, dado como desaparecido no município. Durante as diligências foi constatado que o homem estava trabalhando de pedreiro, em uma área rural de Itapemirim, e, não queria ser localizado pela família.

O desaparecimento foi comunicado à Polícia Civil no último dia 12. Segundo os familiares, que moram em Viana, o homem teria ido ao município de Marataízes para trabalhar. Ele teria sido visto pela última vez no sábado, dia 09, em um bar do município. Desde então a família não tinha notícias de seu paradeiro.

Segundo o titular da DP de Marataízes, delegado Edson Lopes Júnior, após tomar conhecimento do desaparecimento as equipes iniciaram buscas.

“Foram três dias de investigação e intensas buscas, verificando câmeras de videomonitoramento, procurando possíveis testemunhas e movimentações bancárias. Ele foi localizado trabalhando de pedreiro em uma roça no município de Itapemirim. Nesse caso não há crime, ele é maior de idade, foi trabalhar na roça e não queria contato com a família”, disse.

Os familiares foram comunicados sobre a localização do homem.

por Olga Samara Gomes