Polícia Militar apoia entrega de doações a idosos em Guarapari

today2 de janeiro de 2026 remove_red_eye36

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do 10º Batalhão, apoiou a entrega de doações arrecadadas pela campanha Adote um Idoso, realizada no município de Guarapari. A ação solidária teve como foco levar acolhimento, cuidado e atenção aos idosos beneficiados, especialmente durante o período natalino.

Ao longo das semanas que antecederam o Natal, a unidade policial mobilizou policiais militares e a comunidade local para a arrecadação de fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. Todo o material coletado foi destinado aos idosos atendidos pela campanha, contribuindo para suprir necessidades básicas e reforçar o sentimento de solidariedade.

A entrega das doações foi marcada por momentos de emoção e respeito, com a distribuição dos donativos acompanhada de singelas lembranças, simbolizando o espírito natalino e a valorização da pessoa idosa.

A iniciativa contou com a parceria da ABAI – Associação Beneficente Adote um Idoso, entidade que há anos desenvolve ações voltadas ao amparo e à promoção da dignidade dos idosos em Guarapari.

De acordo com o comando do 10º Batalhão, a participação da Polícia Militar em ações sociais como essa reforça o compromisso da corporação com a cidadania, a responsabilidade social e a aproximação com a comunidade.

A PMES destaca que, além da preservação da ordem pública, segue atuando no apoio a iniciativas que promovem respeito, cuidado e dignidade às pessoas idosas.