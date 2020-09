Polícia Militar apreende arma de fogo e entorpecentes em Eldorado

Em mais uma ação, policiais militares do 6º BPM detiveram um suspeito com arma de fogo e apreenderam considerável quantitativo de entorpecentes.

O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (14), quando durante patrulhamento pelo bairro Eldorado, militares observaram que um indivíduo demonstrou bastante nervosismo com a aproximação das viaturas. Foi dada ordem de parada, mas o suspeito não obedeceu e correu, deixando para trás uma mochila contendo: 1/2 tablete de maconha, 92 buchas da mesma substância, 57 pinos de cocaína e uma capa de colete tático. Durante as buscas, na tentativa de localizar o suspeito, um segundo indivíduo foi abordado e, com ele, foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições.

O suspeito detido e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional da Serra.