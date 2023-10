Polícia Militar apreende armas e drogas em Guarapari

today19 de outubro de 2023 remove_red_eye80

Na tarde desta quarta-feira (18), militares apreenderam um adolescente com pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro. Durante patrulhamento no bairro Santa Mônica, policiais avistaram o

menor em atitude duvidosa e prontamente fizeram abordagem, onde foram encontrados 27 pinos de cocaína e R$ 279,00 em espécie.

Também durante a tarde uma equipe da Força Tática realizou a detenção de um indivíduo com uma arma de fogo e drogas. Durante patrulhamento, militares visualizaram o “Nacional”, conhecido dos militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas da região com um volume na cintura semelhante a uma arma; durante a busca foi encontrado uma pistola cal. .380 municiada com 18 munições.

Continuada as buscas foram ainda encontrados 24 pinos de cocaína, 77 buchas e um pedaço de maconha, além de R$ 219,00 em espécie. O acusado tem 20 anos e foi detido outras vezes pelo crime

de tráfico de drogas.

Durante a noite duas mulheres foram presas e dois menores apreendidos em residência usada para preparação e embalo de drogas para abastecer o tráfico. Após denúncias, militares do Serviço Reservado e da Força Tática flagraram os mesmos saindo da residência de posse de materiais ilícitos em algumas sacolas. Com os indivíduos e na residência foram encontrados 370 pinos de cocaína, 344 pedras de crack, R$ 1.441,50 em espécie e porções de diversas drogas e material de pesagem, preparo e embalagem.

A suspeita é que a residência teria sido alugada por uma organização criminosa na qual as duas mulheres e diversos menores façam parte.

Já por volta das 22h, militares receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria traficando drogas no bairro Itapebussu. No local um adolescente de 14 anos foi abordado e com ele foi localizado um barbeador elétrico. Ao verificar o aparelho, constatou-se que em seu interior continha 14 pedras de crack e a quantia de R$ 18,75 em espécie.

Ainda na noite de quarta-feira, militares apreenderam uma arma de fogo, uma capa de colete balístico, toucas ninjas e uma faca.

Policiais realizavam patrulhamento no bairro Santa Mônica quando avistaram um indivíduo portando uma mochila em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga para a mata.

Foram realizadas buscas na área e dentro da mochila tinha um revólver cal. .32 com sete munições intactas e demais materiais.

O suspeito não foi localizado e todo material apreendido foi levado para a 5ª Delegacia de Guarapari, sendo entregue a autoridade policial de plantão.