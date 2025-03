Polícia Militar faz balanço sobre operação carnaval em Guarapari

O 10º Batalhão de Polícia Militar divulgou o balanço da “Operação Carnaval 2025” no município de Guarapari.

O policiamento foi reforçado em todas as regiões da cidade no período de 28 de fevereiro a 05 de março, com atenção redobrada nas áreas de maior concentração de público, como a Praia do Morro e Praia das Castanheiras. Essa estratégia garantiu maior segurança aos moradores e turistas que aproveitaram o feriado em Guarapari.

Com o objetivo de manter a ordem e prevenir incidentes, a fiscalização de trânsito também foi intensificada. Durante a operação, os policiais militares confeccionaram 616 Autos de Infração de Trânsito (AIT), removeram 37 veículos e registraram 08 boletins de acidente de trânsito com vítima. Além disso, foram realizados 31 pontos de bloqueio e fiscalização de trânsito, com a abordagem de 241 carros, 268 motocicletas e 481 pessoas. No combate à condução sob efeito de álcool, 02 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados.

A Polícia Militar se empenhou ao máximo para garantir um Carnaval seguro para moradores e turistas, com planejamento estratégico e atuação ostensiva em toda a cidade. “Nosso compromisso é com a segurança da população e dos visitantes. Com um planejamento bem estruturado e a dedicação da tropa, conseguimos proporcionar um ambiente seguro e tranquilo durante as festividades. A presença ostensiva dos nossos policiais garantiu a ordem e a tranquilidade do Carnaval em Guarapari”, destacou o Tenente-coronel Walter, Comandante do 10º Batalhão.