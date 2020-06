Polícia Militar lança ferramenta para videoconferência

10 de junho de 2020

A Polícia Militar do Espírito Santo lançou, na manhã de ontem (09), uma ferramenta para videoconferência. O Conecta foi desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da Instituição. O recurso já estava disponível desde maio e teve seu lançamento oficial com uma reunião entre a Diretoria de Comunicação Social (DCS) e os responsáveis pelas P5 das Unidades.

Desde 2019, a DTIC vem analisando algumas das soluções de videoconferência disponíveis no mercado para ser adotada na PMES. A busca foi por algo que proporcionasse simplicidade no manuseio e qualidade nas videoconferências, e que fosse acessível de qualquer lugar (dentro e fora da Rede PMES e até via smartphone).

No início da pandemia iniciaram-se os testes com o Conecta. Em meados de maio a ferramenta foi liberada para acesso ao público militar, através do Portal PMES.

Entre os benefícios da nova ferramenta estão: melhoria no uso dos recursos financeiros e humanos, ao evitar o deslocamento de viaturas e militares para participação em reuniões e agilidade nas comunicações, o que tem impacto direto na rapidez de tomada de decisões.

Com a implantação de uma ferramenta intuitiva e poderosa como o Conecta, a DTIC contribui para a implantação de uma nova cultura no uso de videoconferências na PMES.

Como funciona o Conecta

Qualquer militar que tenha conta de e-mail no Expresso+ pode criar uma nova sala.

Os visitantes da sala NÃO precisam ter conta no Expresso+;

A sala é compartilhada através de um simples link gerado pelo criador da sala, não sendo necessário instalar aplicativos no smartphone ou no computador, basta usar o navegador de internet;

O criador da sala pode compartilhar sua área de trabalho ou arquivo para apresentação, para que todos vejam, ou permitir que outro visitante faça o compartilhamento;

Cada sala tem vida útil indefinida de horas e pode comportar até 100 integrantes;

A sala pode ser acessada de qualquer computador, dentro ou fora da Rede PMES, e até mesmo através de smartphone;

É possível restringir o acesso à sala por meio de senha, bem como gravar a videoconferência.