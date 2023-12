Polícia Militar realiza formatura do PROERD com 305 estudantes da rede municipal de Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar realizou, na noite desta terça-feira (05), a solenidade de formatura do

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), dos alunos da rede pública municipal de

Guarapari.

No total, 305 alunos do 5º ano do ensino fundamental receberam o certificado de conclusão do

programa, instruídos pelos militares Sargento Guilherme, Soldado Carlos e Soldado Kaleb em um

evento realizado no auditório do SESC. A formatura contou também com a premiação das melhores redações e entrega de brindes.

As escolas participantes foram: Celita Bastos Garcia, Maria das Graças Sant’Ana Menário, Ormy Loureiro de Almeida e Zilnete Pereira Guimarães.

O evento contou com a presença do Tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, Comandante do 10°

Batalhão, banda de música da PMES, autoridades civis, diretoras, comunidade escolar e familiares dos

formandos.

Com o PROERD, as crianças adquirem habilidades que vão muito além da resistência as drogas, elas

aprendem a lidar com as tensões do dia-a-dia, trabalhar as questões sobre bullying e a violência de

maneira geral, incentivar o altruísmo e ajuda mútua, comunicar-se de maneira confiante e eficiente, e,

dessa forma, tornar-se um cidadão seguro e responsável.

“Cremos em um mundo melhor, por isso, nos empenhamos em cumprir nosso papel institucional de

servir e proteger a população guarapariense. Acreditamos no potencial do PROERD e em como esse

Programa pode contribuir para uma sociedade mais justa e solidária”, mensagem do Comando do 10º

Batalhão.