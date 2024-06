Polícia Militar realiza solenidade alusiva aos 23 anos do 10º Batalhão em Guarapari

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), no SESC – Auditório Santa Mônica, a solenidade em comemoração ao 23º aniversário do 10º Batalhão, com sede na cidade de Guarapari.

O evento contou com a presença do Coronel Weligthon Nalesso Denadai, comandante do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional, o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Tenente-Coronel QOCPM Walter Francisco de Araújo Filho, entre outros Oficiais Superiores.

Autoridades Civis representantes de instituições que compõem a segurança pública também se fizeram presentes na ocasião, como Leozildo Dias Silva, vice-prefeito de Guarapari, Zé Preto, Deputado Estadual e a Kamila Rocha, vereadora do município de Guarapari.

Durante o evento foram homenageados os militares destaques operacionais de cada subunidade do 10º Batalhão, entre o 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, militares que se destacaram em sua missão nas atividades operacionais de forma abnegada e comprometida, promovendo a melhoria do serviço prestado pela instituição à comunidade guarapariense. Destes militares foram escolhidos os destaques gerais a Cabo Gabriela Pacheco Brandão e o Soldado Kleder da Rocha Kapisch.

O Capitão QOA Kairo dos Santos Lopes Nascimento e o Sargento Dynarte das Chagas Ferreira receberam uma homenagem pela proximidade de sua passagem para a reserva remunerada, sendo agraciados com um diploma de Honra ao Mérito.

A solenidade contou ainda com dois momentos especiais: a entrega do título de “AMIGO DO 10º BATALHÃO” a civis que se destacaram em razão dos relevantes serviços e distinto relacionamento com a unidade operacional, sendo dez agraciados no total.

E finalmente a entrega da medalha “Mérito 10º Batalhão” que tem o propósito de homenagear e distinguir militares, autoridades civis e demais membros da sociedade que tenham desempenhado ou contribuído, de forma notória e valorosa, com os serviços prestados ao 10º Batalhão da PM do Espírito Santo e à comunidade local, sendo no total 14 homenageados.

No uso da palavra, o comandante da Unidade, Tenente-Coronel Walter, iniciou o discurso agradecendo o empenho e a dedicação de toda a tropa da unidade, registrando com orgulho a honra em poder homenagear os destaques operacionais. O Oficial parabenizou o 10º Batalhão pelos 23 anos de existência e afirmou que irá continuar o excelente trabalho deixado pelo comandante anterior, Coronel Ríodo Lopes Rubim.