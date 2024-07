Polícia prende mulheres por extorsão contra pastor em Cariacica

Investigações realizadas pelo 7º Distrito Policial de Vila Velha e o 17º Distrito Policial de Cariacica, resultaram na prisão em flagrante de duas mulheres, de 32 e 24 anos, suspeitas de enviar mensagens a um pastor de 50 anos, exigindo o pagamento de valores para não divulgarem o conteúdo das conversas íntimas entre eles. A prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (02), no bairro Santa Fé, em Cariacica.

A vítima registrou a ocorrência no dia 25 de junho, relatando que há três dias estava recebendo mensagens de cunho sexual enviadas por duas mulheres, na tentativa de aliciá-lo. A suspeita de 24 anos ainda teria ido ao município de Cariacica, onde a vítima estava promovendo um evento para pessoas carentes, e entrou em seu veículo sem permissão para tentar criar provas de um relacionamento amoroso.

Após a denúncia, a equipe de investigação do 7º DP iniciou os trabalhos para descobrir o paradeiro das suspeitas. Durante a oitiva, a vítima continuou recebendo mensagens das mulheres, exigindo o pagamento de valores para não divulgarem detalhes de sua vida íntima.

Com apoio do 17º Distrito Policial, foram realizadas diligências e as suspeitas foram localizadas no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Elas confessaram ter pedido dinheiro ao pastor para não tornar público o suposto envolvimento amoroso.

As conduzidas foram encaminhadas à autoridade policial para os procedimentos de praxe e autuadas em flagrante por extorsão. Posteriormente, ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permaneceram à disposição da Justiça.