Polícia prende suspeitos de vender carne de cavalo na Grande Vitória

22 de outubro de 2025

No final da tarde da última terça-feira (21), policiais da Delegacia de Polícia de Fundão, com apoio de policiais militares, prenderam dois homens, de 24 e 67 anos, flagrados transportando 390 quilos de carne de cavalo que seria vendida para açougues, restaurantes e churrasquinhos da Grande Vitória. A ação faz parte da Operação Estado Presente, deflagrada no Norte do Estado.

“A dupla vinha sendo monitorada pela equipe da DP de Fundão há dez dias, pois havia a suspeita de que eles estariam fornecendo carne de cavalo para estabelecimentos localizados em Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra, e em alguns bairros de Vila Velha”, explicou o titular da DP de Fundão, delegado Leandro Sperandio.

Na tarde de terça-feira, os suspeitos abateram dois cavalos na região de Cupido, em Aracruz, e transportavam a carne quando foram interceptados pela polícia em Praia Grande, no município de Fundão. No local do abate, os agentes encontraram as cabeças e o couro dos animais.

Os investigados foram autuados em flagrante pelos crimes de maus tratos a animais, crime contra a saúde pública e crime contra o consumidor. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

A carne foi descartada em local adequado atendendo às exigências da Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos que já foram identificados estão sendo monitorados pela Polícia Civil.