Polícias Civil e Militar deflagram operação contra tráfico de drogas em Vitória

today21 de junho de 2024 remove_red_eye91

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial (DP) de Vitória, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (21), uma operação para cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão referente a uma investigação de combate ao tráfico de drogas, no Condomínio Atlântica Ville, localizado do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Nenhum suspeito foi detido.

Na operação foram empenhados cerca de 50 policiais civis e militares. A ação teve o apoio da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além do helicóptero harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas.

As investigações correm sob sigilo e outros detalhes não poderão ser divulgados.

por Olga Samara Gomes