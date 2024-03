Porque receber o agente de combate à dengue em casa?

O combate à dengue é uma tarefa diária de todos e envolve moradores, empresas e a prefeitura, que mantém diversas atividades para o controle do mosquito que espalha essa doença. Uma das principais ações para evitar que a população adoeça é a visitação domiciliar que os agentes de endemias fazem diariamente. Por isso é fundamental receber esses profissionais para que eles eliminem possíveis focos do mosquito.

Vale lembrar que a recusa em abrir a casa para os agentes de combate à dengue pode gerar multa ao proprietário, de acordo com a nova legislação municipal específica em vigor. O valor da multa pode variar de R$ 435,24 a R$ 1.724,84. Estão sujeitos a essa penalidade os imóveis com dois focos ou mais e para os casos de reincidência.

Em caso de dúvida, não recuse o atendimento do agente da prefeitura. Ligue para a Vigilância Ambiental para confirmar a ação de combate e o nome do servidor escalado para visitar sua residência. O telefone é (28) 99276-9563. A coordenação é de Alessandra Thompson.

Ações diárias no combate ao mosquito

Para que o combate à dengue seja mais eficiente, a prefeitura de Anchieta realizou treinamento com 28 servidores da saúde. O objetivo é preparar os agentes para saber como agir diante da necessidade de aplicação de multa e até de ingresso forçado em imóveis que apresentem iminente risco à saúde pública.

Ainda, a prefeitura de Anchieta realiza ações educativas nas escolas e comunidades, mobilização de limpeza nos bairros, pulverização com inseticida em bairros e locais com casos de notificação da dengue. Recentemente reimplantou a Sala de Hidratação para Dengue a fim de atender e dar suporte as pessoas suspeitas e confirmadas com a doença.

A prefeitura vem utilizando a estratégia de bloqueio de casos da doença por meio de aplicação de inseticida específico com uso de bomba costal, que é mais eficiente, saudável e seguro que em relação ao fumacê. E é o que o Ministério da Saúde (MS) recomenda.

Também é aplicado periodicamente um micro-organismo para controle da proliferação de mosquitos no rio Una – manancial que corta a cidade, especificamente entre os bairros Justiça II e Portal de Anchieta. Trata-se da aplicação do Bacillus Thuringiensis subsp. Israelenses (BTi), que é um micro-organismo presente na natureza, utilizado em diversos países no controle de mosquitos, com alta eficiência no controle de larvas de mosquitos, ou seja é um larvicida biológico (não é um veneno químico), que tem ação direta em infestações de larvas de mosquitos Aedes aegypti.

Boletim da dengue:

291 notificações

51 casos confirmados

27 descartados

213 em investigação

Confira a seguir os nomes dos agentes de endemias: