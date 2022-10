Poupança premiada do Sicoob distribui mais de R$ 1 milhão em vales-poupança

A cada R$ 200 depositados na Poupança Sicoob o cooperado recebe um número da sorte para concorrer a vales-poupança de R$ 2 mil, R$ 20 mil e R$ 250 mil

Lançada no dia 5 de setembro, a promoção Poupança Premiada Sicoob distribuirá mais de

R$ 1 milhão em vales-poupança de R$ 2 mil, R$ 20 mil e R$ 250 mil para os seus poupadores até o dia 30 de dezembro de 2022. Durante a promoção serão 16 sorteios semanais, 5 sorteios mensais e dois sorteios no final. Os números da sorte são gerados a cada incremento líquido de R$ 200 e serão apurados de acordo com a loteria Federal.

Com o mote “A grande jogada é poupar para ganhar”, o objetivo do Sicoob é incentivar seus cooperados a investirem na poupança. Além de participar dos resultados, ajudar no desenvolvimento regional e economizar, os cooperados do sistema ainda concorrem a prêmios.

Para participar da promoção, o cooperado precisa fazer um incremento líquido de R$ 200 na poupança. A cada novo depósito com o valor, o cooperado recebe um número da sorte. Vale lembrar que se o valor for retirado da poupança, o número da sorte é automaticamente cancelado.

Os interessados podem acessar o regulamento da promoção em https://www.sicoob.com.br/diretorio/poupancapremiada/

Mais informações

PIÚMA: SICOOB Sul Litorâneo

Avenida Izaías Scherrer, 15 – Centro

Telefone: (28) 3520-1808